Повернення окупованих росіянами територій України – це одна з важливих цілей нашої перемоги над загарбником. Крим чекає на звільнення уже більше восьми років. Яким буде його майбутнє і як наблизити повернення півострова?

Про це в ефірі «Чорне і Біле LIVE» о 19:30 на YouTube-каналі ZAXID.NET Андрій Дрозда говоритиме із громадським діячем, заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим.

Початок у вівторок, 26 липня, о 19:30 YouTube-каналі ZAXID.NET.