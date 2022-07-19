Рішення президента Володимира Зеленського усунути і відсторонити від роботи генпрокурорку та голову СБУ викликали бурхливі дискусії у суспільстві. Оцінки дуже різні: від «Давно пора!» до «Міняє шило на мило», а також закидів про нехтування нормами Конституції. Цей крок президента наближає Україну до Європейського Союзу чи навпаки віддаляє від нього?

Про це поговоримо з науковцем, експертом з конституційного права Ігорем Коліушком під час стріму «Чорне і Біле LIVE» на YouTube-каналі ZAXID.NET

Початок у вівторок, 19 липня, о 19:30.