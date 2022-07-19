Звільнення Венедіктової і Баканова. Стрім Андрія Дрозди на ZAXID.NET
Гість студії Ігор Коліушко
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
0 0
До теми
Рішення президента Володимира Зеленського усунути і відсторонити від роботи генпрокурорку та голову СБУ викликали бурхливі дискусії у суспільстві. Оцінки дуже різні: від «Давно пора!» до «Міняє шило на мило», а також закидів про нехтування нормами Конституції. Цей крок президента наближає Україну до Європейського Союзу чи навпаки віддаляє від нього?
Про це поговоримо з науковцем, експертом з конституційного права Ігорем Коліушком під час стріму «Чорне і Біле LIVE» на YouTube-каналі ZAXID.NET
Початок у вівторок, 19 липня, о 19:30.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter