Дерусифікація України. Андрій Дрозда і Святослав Літинський на YouTube
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
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Велика війна проти Росії пришвидшила темпи дерусифікації України. Українську активно вивчають у Кривому Розі, Харкові, Одесі. Ініціаторами мовних курсів стають навіть у минулому проросійські політики. Якою мовою заговорить Україна після перемоги?
Про це Андрій Дрозда спілкуватиметься сьогодні із мовним активістом, громадським діячем Святославом Літинським під час стріму «Чорне і біле» на YouTube-каналі ZAXID.NET. Початок стріму у вівторок, 12 липня, о 18:30.
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