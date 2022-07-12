Велика війна проти Росії пришвидшила темпи дерусифікації України. Українську активно вивчають у Кривому Розі, Харкові, Одесі. Ініціаторами мовних курсів стають навіть у минулому проросійські політики. Якою мовою заговорить Україна після перемоги?

Про це Андрій Дрозда спілкуватиметься сьогодні із мовним активістом, громадським діячем Святославом Літинським під час стріму «Чорне і біле» на YouTube-каналі ZAXID.NET. Початок стріму у вівторок, 12 липня, о 18:30.