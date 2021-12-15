Наріман Джелял наразі перебуває в СІЗО

Попереднє розслідування у справі про підрив газопроводу в окупованому Криму, одним із фігурантів якого є перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, завершено. Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов у Facebook.

За його словами, крім озвучених раніше звинувачень у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обороті вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, в обвинуваченні Джелялову додали заподіяння понад 105 тис. руб (приблизно 1425 доларів) збитків республіканської компанії «Кримгазмережі», відключення від газу військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ.

Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка, за словами Полозова, за обсягом не дуже значна. На думку адвоката, слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року.

«Коли читаєш подібні документи, на думку відразу спадають опубліковані матеріали сталінських репресій 30-х років ... Для тих, хто хоч трохи знайомий з Наріманом, відразу стає очевидно, що викладені в документі відомості є виключно фантазією силовиків. Де Наріман і де політична ненависть? Які радикальні погляди? Яке залучення до складу злочинної групи кого б там не було? Навпаки, існувала думка, що Наріман занадто м'який і займає мало не конформістську позицію щодо окупаційної влади. Але для слідства ФСБ це не має жодного значення», – написав він.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопроводу в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла ФСБ тоді назвала посередником.

23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. Окупанти порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії («диверсія»), яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

3-4 вересня в Криму затримали п’ятьох кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла,Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

У Меджлісі заявили, що Нарімана Джеляла після затримання цілий день тримали в кайданках і з мішком на голові.