Президент оприлюднив чотири укази про призначення особистих радників та заступників ОП

Президент України Володимир Зеленський своїми указами від 8 вересня призначив двох нових особистих радників, а також заступників голови Офісу Президента Андрію Єрмаку. Про це йдеться на сайті ОП.

Двоє новопризначених посадовців – колишні міністри Олександр Камишін та Ірина Верещук, яких звільнили в межах «перезавантаження уряду». Нагадаємо, кадрові оновлення зачепили 50% Кабінету міністрів.

Так, своїми указами Володимир Зеленський призначив:

ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на посаду радника президента зі стратегічних питань;

на посаду радника президента зі стратегічних питань; журналіста та автора промов президента Дмитра Литвина радником з питань комунікацій;

радником з питань комунікацій; колишню віцепрем'єрку-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук на посаду заступниці голови Офісу президента;

на посаду заступниці голови Офісу президента; Колишнього очільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником голови Офісу Президента.

Зазначимо, Віктора Микиту президент звільнив з посади голови ОВА у неділю, 8 вересня, своїм указом №619. Наступним указом Володимир Зеленський призначив Микиту на посаду радника.

Нагадаємо, 3 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви на відставку від Олександра Камишіна, Дениса Малюськи, Руслана Стрільця, Ольги Стефанішиною та Ірини Верещук. 4 вересня свою заяву про відставку також подав глава МЗС Дмитро Кулеба.

В результаті голосувань 4 вересня у Верховній раді депутати звільнили Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Втім, депутати провалили голосування про звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля та Ірини Верещук.

Вранці 5 вересня Комітет Верховної Ради України все ж рекомендував парламенту прийняти відставку віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Крім того, профільні комітети рекомендували Верховній Раді призначити Наталію Калмикову, Миколу Точицького, Світлану Гринчук, Матвія Бідного, Ольгу Стефанішину, Германа Сметаніна і Віталія Коваля на посади міністрів. Того ж дня відбулися призначення вісьмох нових міністрів.