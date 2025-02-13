Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ

Колишнього постійного представника в ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 12 лютого.

Зазначимо, що 21 грудня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника в ООН. На його місце президент призначив Андрія Мельника.

Що відомо про Сергія Кислицю

Сергій Кислиця народився 15 серпня 1969 року у Києві. Здобув вищу освіту у Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

З 1992 року Сергій Кислиця обіймав у посольствах різних країн, зокрема, США, а також у міністерстві закордонних справ та представництвах України у міжнародних організаціях. Сергій Кислиця володій чотирма іноземними мовами: англійською, російською, іспанською та французькою.

З 2019 року Сергій Кислиця обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. З 2021 року – надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів за сумісництвом. У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цих посад.

До слова, 5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. Того ж дня на цю посаду призначили Андрія Сибігу.