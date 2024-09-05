З 2021 по 2024 рік він був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила колишнього першого заступника голови МЗС Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За призначення Сибіги на посаду проголосували 258 нардепів.

Як зазначила нардепка Ірина Геращенко, новий голова міністерства пообіцяв спростити надання консульських послуг, адже, за його словами, наразі за кордоном перебувають 7,5 млн українців.

Андрій Сибіга: що про нього відомо

49-річний Андрій Сибіга родом з Тернопільщини. На дипломатичній службі обіймав посади аташе, секретаря Посольства України в Польщі, заступника директора Договірно-правового департаменту M3C, директора Департаменту консульської служби МЗС, а також посла України в Туреччині. З 2021 по 2024 рік він був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а з 2024-го обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів. Також цього ж дня з другої спроби звільнили віцепрем’єрку Ірину Верещук.

На засіданні 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи.