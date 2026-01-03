Учасники вертепів зʼїхалися на фестиваль «Вертепія»

У суботу, 3 січня, у селі Мшанець на Львівщині відбувся фестиваль «Вертепія», який називають першим українським карнавалом вертепів. На нього з’їхалися учасники щорічної благодійної акції «Різдвяні пташки». Про це повідомили на сторінці Стрілківської громади.

До вже традиційної різдвяної ініціативи «Різдвяні пташки» цього року долучилося 112 вертепів. Колядники збирали гроші для військових. Станом на 3 січня в межах акції «Різдвяні пташки» перерахували 1,3 млн гривень на підтримку 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ. Але це ще не остаточна сума.

На фестиваль «Вертепія» зʼїхалися колядники з різних міст і сіл України. Їх розважали артисти Віта Грицак, Роман Скорпіон, Ілля Найда.

Вже третій рік поспіль організаторами акції є парафіяльний священник зі села Мшанець о. Роман Гром та капелан 80-ї бригади о. Іван Гальо.

фото фестивалю Стрілківської громади

Як повідомляють у Стрілківській громаді, у 2024 році завдяки акції зібрали 5,4 млн грн та 5400 доларів на придбання засобів РЕБ. У 2025 році вже зібрано 3,6 млн грн на закупівлю спорядження та технічних засобів для потреб захисників.