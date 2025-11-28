Співробітники НАБУ та САП на території урядового кварталу 28 листопада

Уранці п’ятниці, 28 листопада, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про обшуки в урядовому кварталі повідомив кореспондент «Української правди» з місця події.

«Журналістам УП вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП», – ідеться в повідомленні.

Згодом в НАБУ офіційно підтвердили інформацію про проведення обшуків у керівника Офісу президента.

«Слідчі дії санкціоновані й здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом», – ідеться в повідомленні.

О 09:46 Андрій Єрмак прокоментував повідомлення про слідчі дії в нього.

«Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння», – написав керівник ОП.

Зауважимо, у матеріалах справи НАБУ та САП «Мідас» з викриття масштабної корупційної схеми в енергосфері фігурує бізнес-партнер президента Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), а самого Андрія Єрмака позначають як «Алі Баба». Він нібито роздавав вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ.

У справі також фігурують колишній міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. Їх звільнили після публікації «плівок Міндіча», де зафіксовані висловлювання посадовців, пов’язаних із відкатами з будь-якої угоди «Енергоатому», у тому числі й з договорів про зведення захисних споруд.

18 листопада народний депутат від «Слуги Народу» Федір Веніславський заявив, що Андрій Єрмак має залишити посаду керівника ОП через корупційний скандал в «Енергоатомі».

На тлі скандалу очікувалось, що президент Володимир Зеленський звільнить Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Однак 20 листопада під час зустрічі з народними депутатами фракції «Слуга народу» президент цього не зробив.