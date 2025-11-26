Голова РНБО прибув до НАБУ 25 листопада

Секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова викликали на допит в НАБУ як свідка у справі про масштабну корупційну схему в енергетиці. Про це повідомили 26 листопада у коментарі «Українській правді» у пресслужбі секретаря РНБО.

У пресслужбі підтвердили, що у вівторок, 25 листопада, Умєрова викликали у НАБУ.

«Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча», – повідомили у пресслужбі Умєрова.

У пресслужбі зазначили, що розмова з детективами «була конструктивною», і секретар РНБО відповів на всі запитання в межах процесуального законодавства.

Нагадаємо, опитування Умєрова відбулося на тлі викриття НАБУ масштабної корупційної схеми в українській енергетиці, де фігурував бізнес-партнер Володимира Зеленського Тімур Міндіч. Схема полягала в отриманні відкатів з будь-якої угоди «Енергоатому», у тому числі й з договорів про зведення захисних споруд.

На початку листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Тімур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. За даними прокурора, зокрема Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівель для ЗСУ та вимагав отримати відкати за контракти.

Тоді Рустем Умєров визнав, що мав зустріч з Міндічем, де порушували питання щодо поставок бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції, а бронежилети не поставили.