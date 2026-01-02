Поліцейський оформив на себе квартиру, куплену на виплати за загибель родички в Маріуполі

На Івано-Франківщині викрили посадовця поліції, який незаконно переоформив квартиру загиблої на «Азовсталі» родички. Про це 2 січня повідомила пресслужба теруправління ДБР у Львові.

Йдеться про заступника начальника управління поліції охорони в Івано-Франківській області. За версією слідства, під час повномасштабної війни він заволодів грошима свого родича – батька військовослужбовиці Національної гвардії, двоюрідної сестри поліцейського, яка загинула на «Азовсталі» у квітні 2022 року.

Її батько мав право на отримання одноразової державної допомоги 7,5 млн гривень. Однак поліцейський вирішив привласнити частину грошей. Аби ввійти в довіру, він влаштував родича на роботу в управління поліції охорони, а згодом переконав його купити квартиру в Івано-Франківську за гроші державної виплати.

За квартиру площею 110 м2 сплатили понад 2,6 млн гривень. За ініціативою поліцейського, договір із забудовником оформили на його матір. Про це батько загиблої захисниці не знав і був переконаний, що житло оформлюють на нього. Після завершення ремонту правоохоронець заселився у квартиру разом зі своєю сім’єю.

Слідчі повідомили посадовцю поліції про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190) ККУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід та відсторонить від посади в поліції.