Андрію Федорову загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці передали до суду кримінальну справу заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області Андрія Федорова, якого звинувачують у шахрайстві, брехні в декларації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про посадовця, який незаконно переоформив квартиру загиблої на «Азовсталі» двоюрідної сестри – військовослужбовиці Національної гвардії. Андрій Федоров заволодів грошима батька загиблої, який мав право на отримання одноразової державної допомоги в розмірі 7,5 млн грн.

Аби ввійти в довіру, Федоров влаштував родича на роботу в управління поліції охорони, а згодом переконав його купити квартиру в Івано-Франківську за гроші державної виплати.

«Право власності на нерухомість було зареєстровано на матір посадовця, однак фактично з 2024 року в квартирі проживав сам суб’єкт декларування разом із членами своєї сім’ї», – розповіли в НАЗК у четвер, 12 лютого.

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за 2023 рік і встановило, що Андрій Федоров не відобразив в ній 2,6 млн грн, отримані на нову квартиру.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, дії посадовця кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;

ч. 1 ст. 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 1 ст. 366-2 – декларування недостовірної інформації.

За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваного звільнено з посади, з 2 січня він перебуває під вартою.