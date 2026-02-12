Заступника начальника поліції охорони Прикарпаття судитимуть за шахрайство
Поліцейський незаконно оформив квартиру загиблої на «Азовсталі» родички
Правоохоронці передали до суду кримінальну справу заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області Андрія Федорова, якого звинувачують у шахрайстві, брехні в декларації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Йдеться про посадовця, який незаконно переоформив квартиру загиблої на «Азовсталі» двоюрідної сестри – військовослужбовиці Національної гвардії. Андрій Федоров заволодів грошима батька загиблої, який мав право на отримання одноразової державної допомоги в розмірі 7,5 млн грн.
Аби ввійти в довіру, Федоров влаштував родича на роботу в управління поліції охорони, а згодом переконав його купити квартиру в Івано-Франківську за гроші державної виплати.
«Право власності на нерухомість було зареєстровано на матір посадовця, однак фактично з 2024 року в квартирі проживав сам суб’єкт декларування разом із членами своєї сім’ї», – розповіли в НАЗК у четвер, 12 лютого.
Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію заступника начальника Управління поліції охорони в Івано-Франківській області за 2023 рік і встановило, що Андрій Федоров не відобразив в ній 2,6 млн грн, отримані на нову квартиру.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, дії посадовця кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах;
- ч. 1 ст. 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 1 ст. 366-2 – декларування недостовірної інформації.
За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваного звільнено з посади, з 2 січня він перебуває під вартою.