ГУР розповіло деталі операції з інсценування загибелі командира РДК Дениса Капустіна
Гроші російських спецслужб за «ліквідацію» Капустіна спрямували на посилення спецпідрозділів ГУР
Українська воєнна розвідка розповіла деталі спецоперації зі збереження життя командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна з позивним WhiteRex, також відомого як Нікітін. Відповідне відео Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) опублікувало у своїх соцмережах 2 січня.
За даними відомства, для інсценізації загибелі командира РДК створили відеозапис роботи двох ударних БпЛА: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував «наслідки удару» – авто, що палає.
«Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше пресслужба РДК повідомила, що командир корпусу, який воює проти РФ у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, 41-річний Денис Капустін загинув у ніч на 27 грудня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Уже 1 січня стало відомо, що загибель командира РДК Дениса Капустіна виявилася інсценізацією української розвідки. Командир РДК живий і перебуває в Україні.