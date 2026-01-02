Інсценування ліквідації командира РДК Дениса Капустіна

Українська воєнна розвідка розповіла деталі спецоперації зі збереження життя командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна з позивним WhiteRex, також відомого як Нікітін. Відповідне відео Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) опублікувало у своїх соцмережах 2 січня.

За даними відомства, для інсценізації загибелі командира РДК створили відеозапис роботи двох ударних БпЛА: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував «наслідки удару» – авто, що палає.

«Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше пресслужба РДК повідомила, що командир корпусу, який воює проти РФ у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, 41-річний Денис Капустін загинув у ніч на 27 грудня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Уже 1 січня стало відомо, що загибель командира РДК Дениса Капустіна виявилася інсценізацією української розвідки. Командир РДК живий і перебуває в Україні.