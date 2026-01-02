На вул. Земельній планують збудувати два житлові будинки

У Львові на вулиці Земельній планують будівництво двох нових об’єктів – будинку змішаного користування та шестиповерхового житлового будинку. Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 2 січня.

Перший об’єкт – це будівля з приміщеннями громадського призначення на перших двох поверхах, підземним паркінгом та житловими квартирами на верхніх поверхах на вул. Земельній, 4.

«Перший об’єкт знаходиться в зоні Г2, яка дозволяє об’єкти в тому числі змішаного користування. Тут пропонується комерційні приміщення в межах стилобату, а житлові квартири – на верхніх поверхах. 55 квартир та 57 машиномісць на підземному паркінгу», – розповів головний архітектор.

Планована будівля на вул. Земельній,4 у Львові, скріншо відео

«Також узгоджується це рішення з точки зору суміжної забудови. Є дозвіл від суміжного землекористувача, щоб в майбутньому розташувати ряд забудови поверховістю 6−7 поверхів вздовж вул. Б. Хмельницького. Зараз такий об’єм поверхів сформований вздовж вул. Земельної. Тобто є наріжний певний акцент, а далі забудова 6−7 поверхів, співмасштабна щодо іншої на вулиці», — додав Антон Коломєйцев.

Інший об’єкт планується розташувати за адресою вул. Земельна, 3. Тут пропонують звести 6-поверховий житловий будинок з підземним паркінгом. В планах – 23 квартири і 25 машиномісць в підземному паркінгу.

«Це є зона Ж-2. Відповідно запропоновано розташувати необхідну кількість майданчиків, аби в тому числі посилити інфраструктуру міста з точки зору таких громадських об’єктів», — зазначив Антон Коломєйцев.

Шестиповерховий житловий будинок із заскленим першим поверхом на вул. Земельній, 3, фото ЛМР

Обидва об’єкти раніше розглядали на містобудівній раді міста. А також щодо обох звернень департамент архітектури та просторового розвитку Львова отримав гарантійні листи про готовність забудовників покращувати інфраструктуру в межах інвестиційних внесків, які існували до 2020 року.

Замовником будівництва на вул. Земельній, 4 є ТзОВ «БудАльфа» (власники – Надія Павлишин та Костянтин Олексевич, дані YouControl), на Земельній, 3 – ТзОВ «Стрім-Львів (власники – Юрій Савицький та Володимир Федина, дані YouControl).