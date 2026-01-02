Родичі жінки помітили її відстуність лише за кілька годин

На Львівщині 53-річна жінка послизнулась і випала з дев’ятого поверху. Від отриманих травм вона загинула. Про це повідомляє Lviv.media.

Випадок трапився в Шептицькому вночі 2 січня 53-річна жінка під час святкування вийшла на балкон, послизнулася і випала з дев’ятого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Рідні не одразу помітили її відсутність, тож поліцію та медиків викликали вже вранці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок.