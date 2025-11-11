У Львові після падіння з мосту загинув 38-річний чоловік
Подія трапилась на Сихові
У вівторок, 11 листопада, із сихівського мосту впав чоловік. Постраждалого помітили перехожі, повідомляє в своєму телеграм-каналі депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
За словами свідків, на яких посилається Ігор Зінкевич, чоловік був у військовій формі.
На місце події приїхали медики і поліція, які намагались реанімувати постраждалого. Проте згодом ігор Зінкевич повідомив, що він помер. Поліція встановлює обставини смерті.
За даними екстреної медичної допомоги, пише сайт Lviv.Media, з сихівського мосту впав 38-річний чоловік. На момент прибуття медиків він ще дихав. Медики близько 40 хвилин проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.
Поліція відкрила провадження, повідомляє сайт Espreso.tv, розглядається версія самогубства.