У понеділок вранці, 10 листопада, у Львові на залізничній колії виявили тіло жінки. Спершу інформація з’явилася в місцевих Telegram-каналах, згодом ZAXID.NET отримав підтвердження від поліції Львівської області.

Повідомлення про інцидент до поліції надійшло від машиніста вантажного потяга о 07:20. Він розповів, що побачив людину на рейсах і здійснив екстрене гальмування. Сталося це на вул. Ковельській поблизу станції Підзамче.

«Як попередньо встановили правоохоронці, вантажний потяг здійснив наїзд на жінку віком близько 30 років», – йдеться в повідомленні поліції.

Вона була роздягненою, однак детальнішої інформації щодо інциденту наразі немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу загиблої. Вирішується питання правової кваліфікації.