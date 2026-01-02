Адвокат Вілла Сміта всі звинувачення заперечив

Скрипаль та учасник шоу America’s Got Talent Браян Кінг Джозеф звинуватив американського актора Вілла Сміта в сексуальних домаганнях, незаконному звільненні та помсті. Про це повідомило видання People.

30 грудня Браян Кінг Джозеф подав позов до Вищого суду Каліфорнії проти Сміта і його компанії Treyball Studios Management, у якому стверджує, що артист «навмисно готував Джозефа до подальшої сексуальної експлуатації» після запрошення до свого світового туру «Засновано на реальних подіях: 2025» у листопаді 2024 року.

Як пише Variety, у позові стверджується, що спершу Сміт найняв Джозефа для виступу на концерті в Сан-Дієго, а згодом його запросили приєднатися до туру 2025 року. Після того як їхні стосунки стали ближчими, Сміт нібито сказав Джозефу про їхній особливий звʼязок.

Джозеф приєднався до першого етапу туру Сміта у березні 2025 року для виступу в Лас-Вегасі, де для гурту і членів команди були заброньовані готельні номери. Він стверджує, що хтось проник у його готельний номер та залишив записку з сексуальним підтекстом.

Браян Кінг Джозеф повідомив охорону готелю та представників Вілла Сміта, а через кілька днів член керівної команди туру осоромив його за цей інцидент і сказав, що його звільняють.

Адвокат Вілла Сміта в коментарі People всі звинувачення заперечив.