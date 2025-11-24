ОГП та СБУ заявили, що не планували оголошувати підозр Арахамії та Клименку

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України заперечили нібито планування оголошення підозри голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії та керівнику САП Олександру Клименку. Про це йдеться у повідомленні ОГП, а також у коментарі СБУ для «Цензор.Нет». Раніше інформацію про планування оголошення підозр поширила «Українська правда».

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, поширена у ЗМІ інформація, не відповідає дійсності. Там запевнили, що не планували оголошувати підозру у державній зраді ні Давиду Арахамії, ні очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

«Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів – аналогічна. За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону», – йдеться у повідомленні ОГП.

У СБУ також спростували цю інформацію: «Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило».

Крім того, українська спецслужба зауважила, що відповідно законодавства, слідчі СБУ не уповноважені оголошувати підозри народним депутатам.

«Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю», – підсумували в СБУ.

Вранці понеділка, 24 листопада, «Українська правда» написала, що в Офісі президента нібито «намагались знайти "винуватців" зливу у справі Міндіча» й тому планували організувати вручення главі фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії підозри у держзраді.

«Глава ОП міг запропонувати Зеленському "правильний" погляд на ситуацію із розслідуванням, знайти "винуватців" зливу і показати гнів депутатів як "диверсію" заколотників зсередини команди. Головну роль такого "політичного диверсанта і зрадника" було відписано главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії», – йдеться у матеріалі «УП».

Крім того, за даними «УП», глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито доручив силовикам підготувати підозру керівнику САП Олександру Клименку. Однак, за даними журналістів, голова СБУ Василь Малюк та генпрокурор Руслан Кравченко нібито не погодились виконувати таку вказівку.

Нагадаємо, 20 листопада Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами фракції «Слуга народу». Очікувалось, що під час зустрічі президент може оголосити про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП на тлі корупційного скандалу в «Енергоатомі», однак цього не сталось.