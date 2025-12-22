На Львівщині встановили рекорд України з приготування понад 300 л борщу
Встановлення рекорду відбулося в межах фестивалю «Різдвяний борщ»
У суботу, 20 грудня, у Славському, що на Львівщині, зафіксували рекорд України з приготування гетьманського борщу. Загальний об’єм приготовленої страви склав 317 л. Про це повідомили представники Книги світових рекордів (Book World Records).
Як йдеться у повідомленні, подія відбулася в межах гастро-туристичного фестивалю «Різдвяний борщ». Встановлений рекорд зафіксували у категорії «Розміри». Подія відбулася за участі ветеранів, волонтерів, органів влади, представників бізнесу, культури та громадського сектору.
Фото Book World Records
«Встановлення рекорду стало не лише гастрономічним досягненням, а й прикладом того, як через українську кухню, локальні традиції та спільну працю громади можна зберігати культурну спадщину та підтримувати ветеранів. Подія поєднала гастрономічну традицію з елементами історичної пам’яті, благодійності та підтримки ветеранських ініціатив», – повідомили представники Книги світових рекордів.
До слова, український борщ у 2022 році внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, у грудні 2025 року у Славській громаді, що на Стрийщині, зафіксували унікальний кулінарний рекорд України з приготування 450 л засипаної капусти. Встановлений рекорд зафіксували у категорії «Вперше, розміри».