Під час події учасникам вдалося приготувати 317 л гетьманського борщу

У суботу, 20 грудня, у Славському, що на Львівщині, зафіксували рекорд України з приготування гетьманського борщу. Загальний об’єм приготовленої страви склав 317 л. Про це повідомили представники Книги світових рекордів (Book World Records).

Як йдеться у повідомленні, подія відбулася в межах гастро-туристичного фестивалю «Різдвяний борщ». Встановлений рекорд зафіксували у категорії «Розміри». Подія відбулася за участі ветеранів, волонтерів, органів влади, представників бізнесу, культури та громадського сектору.

Фото Book World Records

«Встановлення рекорду стало не лише гастрономічним досягненням, а й прикладом того, як через українську кухню, локальні традиції та спільну працю громади можна зберігати культурну спадщину та підтримувати ветеранів. Подія поєднала гастрономічну традицію з елементами історичної пам’яті, благодійності та підтримки ветеранських ініціатив», – повідомили представники Книги світових рекордів.

До слова, український борщ у 2022 році внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у Славській громаді, що на Стрийщині, зафіксували унікальний кулінарний рекорд України з приготування 450 л засипаної капусти. Встановлений рекорд зафіксували у категорії «Вперше, розміри».