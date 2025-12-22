Станіслава «Іспанця» Орлова розстріляли 4 грудня

Командира розформованої 88-ї окремої диверсійно-розвідувальної бригади РФ «Еспаньйола» Станіслава Орлова на прізвисько «Іспанець» застрелили на дачі в анексованому Севастополі. Про це 22 грудня повідомив російський телеграм-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого Криму.

Зазначається, що інцидент стався ще 4 грудня у садовому товаристві «Флотський», де останні тижні перед загибеллю проживав Орлов.

Згідно зі записами з камер спостереження, о 13:17 до будинку №51 під’їхали чотири машини. Звідти вийшли чоловіки з автоматами й в масках. Сусіди Орлова почули кілька пострілів. За словами очевидців, Орлов не чинив опору і не відстрілювався.

Лише через шість годин, судячи з камер спостереження, до будинку росіянина під’їхала швидка допомога. Медики пробули на території будинку до 20:45, після чого винесли з будинку тіло Орлова й покинули садове товариство.

За даними співрозмовників телеграм-каналу, росіяни ліквідували «Іспанця» через керування організованим злочинним угрупованням з продажу зброї.

Зауважимо, російський підрозділ «Еспаньйола» був сформований навесні 2022 року в складі батальйону «Схід» так званої «ДНР». Основу формування склали футбольні ультрас.

На початку жовтня 2025 року «Еспаньйола» оголосила про своє розформування – повідомлялося, що її «основний склад» перейде до російського Міноборони. Тоді Орлов стверджував, що у бригади буде «нове керівництво, нові люди». Причини розформування він не уточнював.

Члени «Еспаньйоли» відомі своєю жорстокістю серед військовополонених та цивільних. Сам Орлов на лінії фронту не перебував, а наводив російські безпілотники для ураження об’єктів в Україні зі житлових приміщень в діловому кварталі «Москва-Сіті».