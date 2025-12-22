У Москві вибухнув автомобіль з російським генерал-лейтенантом Сарваровим

У понеділок, 22 грудня, у Москві вибухнув автомобіль, у якому перебував начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Про це повідомив Слідчий комітет Росії.

У понеділок вранці на вулиці Ясеневій вибухнув пристрій під автомобілем Kia Sorento. У салоні в цей час перебував начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Від отриманих травм росіянин загинув на місці.

У Росії відкрили кримінальну справу. Наразі розглядають різні версії злочину, зокрема, пов'язану з організацією підриву українськими спецслужбами.

«Триває огляд місця події. Наслідком будуть призначені необхідні експертизи, зокрема судово-медична та вибухотехнічна. Допитуються свідки та очевидці, вивчаються камери відеоспостереження», – зазначили у повідомленні.

Відомо, що Сарваров воював у Чечні, Сирії та брав участь у війні проти України. Він відповідав за оперативну підготовку у Генеральному штабі – ключову ланку планування та управління військовими діями російських сил. Підірваний автомобіль був зареєстрований на нього, вибух стався поблизу його квартири.

Фаніл Сарваров

Нагадаємо, у листопаді Сили оборони ліквідували 55-річного російського підполковника Олександра Площенка з позивним «Капля», який народився в Україні. Він воював проти Батьківщини з 2014 року.