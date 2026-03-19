Обвинувачена оформляла чоловіків водіями вантажівок і вносила до системи «Шлях»

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку пенсійного віку Ганну Боднарюк винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період і призначив їй один рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 13 березня, з 2018 року обвинувачена була зареєстрована ФОПом і мала ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Упродовж 2022-2024 років Ганна Боднарюк фіктивно працевлаштувала водіями 25 чоловіків, які підлягали мобілізації.

За допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису обвинувачена подавала заявки на внесення військовозобов’язаних до системи «Шлях» і після схвалення поданих заяв виготовляла пакет документів, необхідний для безперешкодного перетину водіями державного кордону України.

Під час судового засідання пенсіонерка визнала свою вину, підтвердивши, що працевлаштовані нею ухилянти виїхали за кордон і не повернулися. Суд також врахував позицію прокурора, який вказав на можливості звільнення обвинуваченої від відбування покарання з випробовувальним терміном.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Світлик визнала Ганну Боднарюк винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначила їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Вирок можуть оскаржити.