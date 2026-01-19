Після перетину кордону водії назад не поверталися

Закарпатські правоохоронці оголосили підозри двом приватним підприємцям, які відправили за кордон 47 військовозобов’язаних чоловіків, оформлюючи їх як водіїв міжнародних перевезень.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 19 січня, схеми діяли у місті Чоп. Підозрювані, маючи ліцензії на міжнародні перевезення, формально працевлаштовували чоловіків, які намагалися ухилитися від мобілізації, на посади водіїв міжнародних рейсів.

«Після оформлення документів через систему “Шлях” такі “працівники” отримували право на офіційний виїзд за межі України, однак після перетину кордону назад не поверталися. Загалом цією схемою скористалися 47 людей», – розповіли у прокуратурі.

Підозрюваним інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.