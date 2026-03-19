Іноземку затримали в серпні 2025 року

Служба безпеки передала до суду справу 43-річної, яка на замовлення російських спецслужб прибула до Львова і зливала інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Як повідомила пресслужба управління СБУ 19 березня, 43-річна громадянка іноземної держави жила в Києві та спілкувалась із 32-річним знайомим українцем, який жив у Краснодарі. Він запропонував їй шпигувати за військовими об’єктами.

На початку 2025 року жінка приїхала в Україну й за першим завданням розвідувала інформацію про один із житлових комплексів у Києві, де жили українські військовослужбовці. Використовуючи відеореєстратор, в режимі онлайн вона передавала куратору дані про переміщення військовослужбовців та їх службових автомобілів.

Для виконання ще одного завдання агентка прибула у Львівську область, де фотографувала та знімала на відео місця дислокації підрозділів ЗСУ та військової техніки. Зібрані матеріали вона передавала через месенджер своєму куратору, за що він їй перераховував гроші на банківську картку та криптогаманець.

У серпні 2025 року її затримали українські спецслужби. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ) та ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації) ККУ. Наразі справу передали до суду.