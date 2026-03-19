У мережі поширили фото курсанта, який позує біля тіла померлої дівчинки

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) ініціювали службове розслідування щодо неналежної поведінки курсантів під час їхньої участі у розшуку неповнолітньої дівчини. Після того як правоохоронці знайшли підлітку мертвою, один з курсантів сфотографувався на фоні її трупа.

Увечері середи, 18 березня, у соцмережах поширили фотографію, на якій видно хлопця у формі МВС, що позує на фоні трупа дівчини. За даними місцевих телеграм-каналів, фото зробив курсант ДДУВС, якого залучали до розшуку дитини.

Загибла – 14-річна Анастасія Ситнікова, яка зникла у Дніпрі ще 17 лютого. Дівчинку знайшли мертвою 20 лютого.

Анастасія Ситнікова зникла в лютому

У четвер, 19 березня, у пресслужбі навчального закладу відреагували на інцидент. Там заявили, що розпочали службове розслідування та встановили людей, причетних до інциденту. Імені курсанта, який фігурує на фото, у пресслужбі ДДУВС не назвали.

«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця», – повідомили у пресслужбі навчального закладу.

У коментарі «Суспільному» тимчасовий виконувач обов’язків ректора ДДУВС Ігор Магдаліна розповів, що хлопець, який позував на фото з трупом дівчини, раніше не скоював жодних правопорушень, «здібний до навчання та займається благодійністю». За його словами, до службового розслідування щодо інциденту долучили психологів, які допоможуть встановити всі обставини події.

За висновками перевірки винних – зокрема курсантів та керівництво вишу – притягнуть до дисциплінарної відповідальності. На момент публікації курсанта не відсторонили від навчання.

Керівництво ДДУВС перепросив у родичів загиблої дівчинки та висловили їм співчуття з приводу її смерті. Там пообіцяли поінформувати родину дівчинки про результати перевірки.