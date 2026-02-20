На Львівщині розшукують 17-річного Мар’яна Захарка, який в четвер, 19 лютого, зник з лікарні в Жовкві. Про це повідомляє депутат ЛМР Ігор Зінкевич в своєму телеграм-каналі.

Мар’ян Захарко – мешканець села Лавриків Львівського району. 19 лютого близько 22:45 він вийшов з лікарні в Жовкві і досі місце його перебування невідоме.

Хлопець зростом 170 см, середньої статури, зі світлим волоссям та блакитними очима. На момент зникнення був одягнений в синю куртку з елементами білого і чорного кольору, спортивні штани сірого кольору, кофту з капюшоном бежевого кольору.

Хлопець вдягнений в синю куртку, сірі штани і бежеве худі (фото з телеграм-каналу Ігоря Зінкевича)

Всіх, кому відоме місце перебування неповнолітнього Мар’яна Захарка, просять повідомляти на лінію «102» або за номером 0983910011.