Зловмисник вже потрапляв в поле зору поліції

У Чернівецькому районі поліцейські затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної Юлії Волощук, яку розшукували протягом двох діб. В обід 12 лютого правоохоронці повідомили, що дівчину вдалося розшукати завдяки камерам відеоспостереження та оперативним заходам. Викрадач фізично їй не нашкодив, однак з нею все одно працюватимуть психологи.

13-річна Юлія Волощук зникла в обід 10 лютого. Дівчина мала повернутися додому з навчання, однак так і не прийшла. Матір дитини забила сполох і одразу звернулася в поліцію. На пошуки малолітньої направили понад сто правоохоронців, військових та волонтерів. Поліцейські опитували чернівчан. Вдалося з’ясувати, що востаннє дівчину бачили на околиці на вул. Краматорській в районі Роша. Також вилучили усі записи з камер відеоспостереження по маршруту малолітньої.

«Поліція опрацювала дуже велику кількість файлів з камер відеоспостереження – з міста Чернівці та з навколишніх сіл. Під час пошукових заходів опитано знайомих, родичів, осіб, які могли бачити малолітню в день зникнення», – розповів заступник начальника слідчого управління, начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи Сергій Бузумурга.

Правоохоронці встановили, що дитину викрали. Невідомий чоловік заманив 13-річну дівчину до автомобіля Volkswagen Bora під приводом підвезти, повідомили в поліції Буковини у четвер, 12 лютого. Однак потім він поїхав з дівчинкою за місто. Він утримував дитину в оселі родичів у Чернівецькому районі, де наразі тимчасово ніхто не проживає.

Поліцейські вийшли на слід викрадача. Ним виявився 37-річний житель Чернівців. Під час затримання зловмисник, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також він вже неодноразово потрапляв в поле зору поліції – притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

«Я дужа щаслива, що моя дитина знайшлася. Я дуже вдячна поліції і всім, хто шукав, волонтерам. В мене не має слів, просто дуже дякую», – розказала матір Юлії Волощук після того, як її вже побачила дитину неушкодженою.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, протиправних дій сексуального характеру щодо неї вчинено не було. Однак з дівчиною будуть працювати психологи, щоб надати усю необхідну підтримку.

У поліції порушили розслідування за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Чоловіку мають обрати запобіжний захід. Викрадачу загрожує до 10 років позбавлення волі.

У поліції Буковини наголосили і закликали батьків контролювати місцеперебування своїх дітей. У разі зникнення негайно повідомляти правоохоронцям.