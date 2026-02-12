13-річна Юлія зникла в обід 10 лютого

Другу добу в Чернівцях та околицях поліцейські, військові, ветерани та волонтери шукали 13-річну Юлію Волощук, яка 10 лютого не повернулася додому з навчання. Востаннє дівчину бачили того ж дня на вул. Краматорській на околиці міста в районі Роша. За даними поліції, станом на 13:30 12 лютого неповнолітню вдалося розшукати. Її доправили додому.

Під час пошуків правоохоронці перевіряли можливі маршрути пересування дівчини, повідомили в поліції Буковини в четвер, 12 лютого. До операції залучили понад сотню людей. Вони повторно обстежували прилеглі території, парки, закинуті будівлі та під’їзди, переглядали записи з камер відеоспостереження. У поліції повідомили, що опрацьовували відеозаписи, а також аналізували усі можливі версії зникнення.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлява, карі очі, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнута в коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття.

Щоб максимального проінформувати населення щодо пошуків дівчини, правоохоронці розіслали повідомлення з прикметами на мобільні телефони. До пошукової операції залучили і поліцейських з інших регіонів.

Станом на 13:30 12 лютого правоохоронцям вдалося знайти зниклу дівчину. Життю та здоров’ю неповнолітній наразі нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють усі обставини її зникнення. Поліцейські дякують всім небайдужим громадянам, які допомогли у пошуках дитини.