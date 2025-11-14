Правоохоронці Буковини шукають безвісти зниклого 65-річного Василя Снігура. Чоловік проживав в селі Шилівці Дністровського району. Зі слів знайомих, понад тиждень тому він пішов до лісу Колінківецького лісництва та досі не повернувся додому.

Про пошуки чоловіка повідомили в поліції Буковини в п’яницю, 14 листопада. У коментарі ZAXID.NET пресслужба поліції зазначила, що про зникнення чоловіка правоохоронцям стало відомо, коли вони проводили відпрацювання на території Дністровського району. Спочатку поліціянти перевірили місця, де б міг перебувати буковинець, однак коли його там не виявили, оголосили в розшук.

На момент зникнення буковинець був одягнутий в темні речі

Прикмети розшукуваного: зріст – 170 см, худорлявої тілобудови, сірі очі, сиве волосся, сива борода. Чоловік шкутильгає. На момент зникнення був одягнутий у темні речі.

Правоохоронці просять відгукнутися усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування чоловіка. Прохання терміново повідомити до управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області за номерами: (0372) 59-14-90, (0372) 59-18-85 або за номером 102.