64-річний Володимир Пастух зник 9 листопада

Тернополянина, якого розшукували від 9 листопада, виявили мертвим на одній із вулиць «Східного» масиву. Про це повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 13 листопада.

Напередодні свого зникнення Володимир Пастух вже йшов з дому. 8 листопада його виявили на вулиці Сергія Короля на масиві «Дружба». Він лежав на траві, не міг сам підвестися та потребував допомоги. Тоді повернутися йому допомагали патрульні поліцейські.

Чоловік знову зник 9 листопада. Пошуки тривали п’ять днів. Знайти батька в соцмережах закликав також його син, повідомляє в телеграмі «Тернопіль1». Однак живим чоловіка так і не вдалося відшукати. Його тіло виявили на одній із вулиць на «Східному» масиві.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та судово-медичні експерти. Під час огляду місця події та попереднього огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточну причину смерті з’ясують після проведення судово-медичної експертизи», – зазначили в поліції.