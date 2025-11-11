Чоловік зникає вже другий раз за місяць

Тернопільські поліцейські шукають 64-річного Володимира Пастуха, який зник 9 листопада. У патрульній поліції області розповіли ZAXID.NET, що 8 листопада вже допомагали йому повернутися додому.

Чоловік має середній зріст, колір волосся – темний, повідомили в поліції Тернополя. Був одягнений у вельветову сорочку рожевого кольору, сіру жилетку, спортивні штани темно-синього кольору.

Два дні тому його виявили на вулиці Сергія Короля на масиві «Дружба». Він лежав на траві, не міг сам підвестися та потребував допомоги. «Інспектори прибули за вказаною адресою та з’ясували, що 64-річний громадянин заблукав і не пам’ятає, де проживає», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Патрульні доправили його в тепле приміщення та викликали швидку допомогу. Після цього відвезли додому. Однак через два дні Володимир Пастух знову зник.

Правоохоронці та родичі зниклого звертаються до жителів Тернополя та області з проханням надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування чоловіка. Телефонувати можна за номером +380501020236 або на лінію 102 чи звертатися у найближче відділення поліції.