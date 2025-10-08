Жінка проживала в селі біля Тернополя

Правоохоронці Тернопільщини розшукують Наталію Долусову, яка 3 жовтня вийшла з дому та досі не повернулась. Вона проживала в селі Шляхтинці Тернопільського району. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Наталя Долусова має 46 років. Також вона має темне волосся та середню фігуру. Жительку села Шляхтинці Байковецької громади востаннє бачили вдома 3 жовтня. В той день вона вийшла з господарства на вулицю і більше не повернулася.

Правоохоронці закликають небайдужих, які могли бачити зниклу жінку, повідомити про її місцезнаходження на спецлінію 102.

Додамо, що два місяці тому зник безвісти житель села Чернихівці сусідньої громади. 55-річний Борис Бих вийшов з дому і досі не повернувся.