Жінка була одягнута в сверт

Поліцейські Тернопольщини розшукують зниклу жінку, яка ще два тижні тому вийшла з дому і досі не повернулася. Це жителька села Мшанець 46-річна Марія Ногас.

Про зникнення і розшук мешканки Білецької громади повідомили на фейсбук-сторінці поліції Тернопільської області в п’ятницю, 29 серпня.

«Жінка ще 12 серпня вийшла з дому та досі не повернулася. Прикмети розшукуваної – зріст близько 175 см, худорлявої статури, волосся русяве. Коли востаннє її бачили, то вона була одягнута у светр. Також взута була у рожеві капці», – зазначили правоохоронці.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування жінки, поліція закликає телефонувати на лінію «102» або звертатися до офіцерів громади.