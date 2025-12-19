Майор Володимир Фокін став новим комбригом 125 бригади

Командир 125 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ (колишня бригада ТрО) Володимир Фокін розповів про перші реформи. За його словами, провели перевірки командного складу, сформували офіцерські дозори, які відправили у район Куп’янська, та запустили «гарячу лінію» для родин військових.

«Я, як новий командир 125 окремої важкої механізованої бригади, не міг стояти осторонь жахливих подій, які спіткали наш підрозділ в минулому. Тому я розповім вам, яку роботу ми зробили, щоб не допускати тих самих помилок в майбутньому», – сказав Володимир Фокін.

За словами комбрига, одним із його перших завдань була оцінка компетентності офіцерського складу. Для офіцерів організували збір, під час якого вони мали змогу показати свій професійний рівень. Однак виявили й тих офіцерів, які недбало ставились до своїх обов’язків.

«Впродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Я давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою. Наприкінці ми повторно провели оцінювання, щоб побачити динаміку. Результати виявились різними – частина офіцерів показала високий рівень підготовки, але були й ті, хто ставився до служби недбало. З огляду на це, я прийняв рішення сформувати офіцерські дозори і направити їх у район відповідальності населеного пункту Куп’янськ. Там була потреба у додатковому підсиленні через складну ситуацію, низький моральний стан особового складу та необхідність якісно організовувати оборону. Це рішення дозволило не лише зміцнити напрямок, а й дати можливість офіцерам проявити себе у бойових умовах», – сказав комбриг 125 бригади.

Ще одним важливий напрямком роботи, за словами Володимира Фокіна, є підтримка сімей військовослужбовців та запуск «гарячої лінії» (098 718 15 12).

«Окремо визначили відповідальних осіб, які постійно комунікують із сім’ями, допомагають їм, постійно супроводжують у складних ситуаціях і забезпечують інформаційну підтримку», – додав Володимир Фокін.

Нагадаємо, восени фахівці ремонтного батальйону 125-ї бригади (військові колишнього 219-го батальйону) заявили, що їх без підготовки хочуть перевести у штурмовий підрозділ. Військові закликали командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників на штурмові дії, погрожуючи піти в СЗЧ. Після розголосу у ЗМІ львівська 125 бригада скасувала наказ про переведення фахівців з рембату. Утім на початку жовтня бійців таки відправили на бойові позиції.

Після скарг військових звільнили командира львівської 125 бригади. У жовтні 2025 року новим комбригом став майор Володимир Фокін. Раніше також 125-та бригада прокоментувала загибель своїх бійців на Запоріжжі.