Командування львівської 125-ї окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) прокоментувало заяви родичів бійців, які зникли безвісти на Запорізькому напрямку. Заяву до родин військовослужбовців бригади оприлюднили у четвер, 30 жовтня.

Зазначається, що підрозділи 125-ї бригади, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, зокрема поблизу Полтавки та Ольгівського, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування та діяли за розпорядженнями їхнього командування.

«Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучене до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати чи змінювати прийняті рішення», – йдеться в заяві.

З повідомлення командування бригади можна зрозуміти, що бійці, які були прикомандировані до інших бригад, зникли безвісти або загинули на Запоріжжі. У бригаді додали, що бригади пріоритетно займається зʼясуванням обставин у взаємодії з відповідними структурами й найближчим часом із рідними цих бійців налагодять постійну комунікацію.

Родичів військових та чинних бійців бригади закликали зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками різних служб за посиланням. Зустріч відбудеться 4 листопада о 10:00.

Додамо, що за даними DeepState, Росія окупувала села Ольгівське та Полтавка на Запоріжжі на початку жовтня.

Нагадаємо, нещодавно фахівці ремонтного батальйону 125-ї бригади (військові колишнього 219-го батальйону) заявили, що їх без підготовки хочуть перевести у штурмовий підрозділ. Військові закликали командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників на штурмові дії, погрожуючи піти в СЗЧ. Після розголосу у ЗМІ львівська 125 бригада скасувала наказ про переведення фахівців з рембату. Утім на початку жовтня бійців таки відправили на бойові позиції.