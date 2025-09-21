Після розголосу у медіа львівська 125 окрема важка механізована бригада (раніше ТрО) скасувала наказ про переведення 24 фахівців з ремонтного батальйону у інший підрозділ. Про це ZAXID.NET розповів військовослужбовець рембату Володимир Романів.

За словами Володимира Романіва, заступник командира бригади у неділю, 21 вересня, повідомив йому, що наказ про переведення 24 фахівців-ремонтників із рембату у 218 батальйон скасували. Військові залишаться на своїх посадах, де можуть якісно виконувати роботу.

Нагадаємо, що напередодні 24 військовослужбовці ремонтного батальйону 125 бригади отримали бойове розпорядження про переведення у 218 батальйон. Вони закликали командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників у стрілецькі роти, погрожуючи у випадку підписання наказу масово піти у СЗЧ.