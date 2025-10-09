Військові ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) оприлюднили колективне звернення, заявивши, що непідготовлених бійців під виглядом копання окопів відправили на бойові позиції.

Нещодавно фахівці ремонтного батальйону 125 бригади (військові колишнього 219 батальйону) били на сполох, бо їх хотіли перевести у інший батальйон для штурмових дій. Військові закликали командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників на штурмові дії, погрожуючи піти в СЗЧ. Після розголосу у ЗМІ львівська 125 бригада скасувала наказ про переведення фахівців з рембату.

«Тепер тих самих 50-річних дядьків, здоров'я яких з тих часів звісно не покращилося, які так і не пройшли відповідної підготовки, відправили "копати окопи" до м. Куп'янськ. При цьому наголошувалось, що "окопи" будуть в десяти кілометрах від лінії бойового зіткнення, що перед відповідним районом вже знаходиться купа військ, починаючи від особового складу батальйону безпілотних систем 125 ОВМБр (пілоти, які зараз на вагу золота, виявилися також не потрібними за фахом) закінчуючи "більш підготовленими підрозділами". До списку потенційних "копачів" потрапили практично всі – ремонтники всіх напрямків, водії, зв'язківці, кухарі тощо», – йдеться у колективній заяві рембату.

Військові львівської 125 бригади повідомили, що під час заведення на позиції загинув один з найкращих пілотів БпЛА колишнього 219 батальйону, військовослужбовець батальйону безпілотних систем, молодший сержант Назар Микитинський («Компас»), ще троє військовослужбовців отримали поранення. Військові заявили, що замість копання окопів їх відправили на бойові позиції.

«Наказ є наказ і особовий склад рембату заходить у визначений район. Однак, тут з'являються нові нюанси: про копання вже мова не йде, а йдеться про зайняття вогневих позицій, встановлення інженерних загороджень, ведення оборони, рейдові дії спільно з представниками "більш підготовлених підрозділів". Фрази на кшталт "рембат в обороні" чи "тактика дій рембату під час рейдових дій" –, звісно, тішать самолюбство, але не більше. В якому статуті вказано, що рембат має займати вогневі позиції (спостережні пункти), вести оборонний бій, взагалі приймати участь у бойових діях – залишається загадкою», – написали військові.

5 жовтня під час висування для зайняття спостережного пункту, група, до якої входили представники рембату, потрапила під автоматний вогонь ворога, у стрілецькому бою двоє військових отримали поранення. Один з поранених – старший солдат Олександр Безсмертний ("Черкаси"), старший водій взводу забезпечення рембата від отриманих поранень помер під час евакуації.

«Евакуації, яка всупереч всьому була здійснена силами самого рембату на старому корчі, через пів міста під ворожими дронами. Кажуть, що історія не має умовного способу, але якби медики зустріли наш евак не на останньому кілометрі до стабпункту, а хоча б трішечки раніше, людина, яка будучи фахівцем у своїй справі, обмежено-придатним за станом здоров'я, вийшла на виконання поставленої задачі, будучи впевненою, що все буде відбуватися саме так, як наобіцяла 125 ОВМБр, залишилась б живою», – йдеться у заяві рембату.