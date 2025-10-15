Майор Володимир Фокін став новим комбригом 125 бригади

Командування звільнило полковника Вадима Бондаренка з посади командира 125 окремої важкої механізованої бригади (колишня ТрО). Новим комбригом призначили майора Володимира Фокіна. Про це ZAXID.NET стало відомо із власних джерел.

Відомо, що майор Володимир Фокін до призначення комбригом 125 бригади був заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади, начальником із логістики. Раніше львівську бригаду очолював полковник Вадим Бондаренко.

Раніше ми розповідали, що військові ремонтного батальйону 125 бригади скаржились на необдумані рішення начальства, яке під виглядом «копання окопів» відправило фахівців-ремонтників, частина яких є обмежено придатними, на бойові позиції. До цього рембат повідомляв, що їх хотіли відправити на штурм, але після розголосу у ЗМІ бригада скасувала наказ про переведення.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2025 року львівська 125 бригада ТрО була переформована у окрему важку механізовану.

Що відомо про Володимира Фокіна?

Володимир Фокін до повномасштабного вторгнення був тренером із плавання та займався громадською діяльністю, відстоював права АТОвців. У інтерв’ю «Суспільне Одеса» Фокін розповідав, що розділяє свою військову службу на два етапи. Перший розпочався на початку 2015 року, коли він пішов добровольцем у Азов, і закінчився у вересні 2018 року, коли він звільнився із ЗСУ. Другий етап розпочався 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни.

У Третій штурмовій бригаді (ОШБр) Володимир Фокін (позивний «Фока») займав різні посади, був ротним, командиром штурмового батальйону, заступником командира бригади.