На Тернопільщині правоохоронці розшукують зниклого чоловіка, який шість днів тому вийшов з дому і досі не повернувся. Борис Бих має 55 років і проживає в селі Чернихівців Збаразької громади. У поліції просять відгукнутися всіх, хто бачив чоловіка.

Чоловік вийшов з дому в селі Чернихівці увечері 31 липня і досі не повернувся. Його розшукують поліцейські відділення Збаража. «У чоловіка такі прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротке. Був одягнений у сіру футболку, сірі спортивні штани та чорні кросівки», – повідомили правоохоронці.

Чоловік середньої статури і має темно-русяве волосся

Борис Бих

Також в поліції зазначили, що чоловік має проблеми зі здоров’ям. Правоохоронці звертаються до всіх громадян – якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного – телефонуйте за номерами: (0355) 02-12-45, (0355) 02-21-38, 068-346-73-46 або на спецлінію 102.