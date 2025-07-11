Жителька села Мельники Ковельського району Надія Шульга пішла з дому 3 червня

На Волині розшукують 49-річну мешканку, яка понад місяць тому пішла з дому та не повернулася. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, тривають пошуки безвісти зниклої жительки села Мельники Ковельського району Надії Шульги, яка народилася 2 лютого 1976 року. Жінка пішла з дому 3 червня близько 18:00, з тих пір місце її перебування невідоме.



На момент зникнення волинянка була одягнена: у штани темно-синього кольору, сорочку синьо-білого кольору, гумові капці темно-синього кольору.



Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, очі блакитні, волосся коротке, пофарбоване у чорний колір.



Особливі прикмети: на правій руці пошкоджені пальці (середній і безіменний пальці не згинаються), наявний шрам від опіку на лівому передпліччі, шрам на животі від хірургічного втручання.



Поліція звертається до мешканців Волині: якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу, повідомте за номерами телефонів: +380989888534 або 102.