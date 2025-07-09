До пошуків чоловіка залучали поліцейських, рятувальників та небайдужих

У закинутому колодязі в селі Ясиничі Рівненського району пошукова група виявила мертвим 66-річного чоловіка, який декілька днів тому поїхав на пасіку та зник. Ознак насильницької смерті на тілі пенсіонера не було. Про це повідомила 9 липня пресслужба поліції області.

Про зникнення 66-річного рівнянинина заявила його дочка. За словами жінки, вранці 5 липня її батько поїхав автомобілем ВАЗ на пасіку, після чого перестав виходити на звʼязок. Наступного дня патрульні виявили на узбіччі траси поблизу села Ясининичі Рівненського району легковик зниклого, в якому був його телефон. Проте місце перебування пенсіонера лишалося невідомим.

«На пошуки чоловіка були залучені поліцейські, рятувальники та небайдужі громадяни. У повітря також піднімали дрон. У вівторок, 8 липня, близько 12:20 тіло 66-річного чоловіка виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясининичі. Рятувальники підняли його на поверхню з глибини орієнтовно 32 метрів», – зазначають правоохоронці.

Ознак насильницької смерті на тілі пенсіонера не виявили. Його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи.