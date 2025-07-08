66-річний рівнянин Віктор Шкоропад поїхав з дому вранці 5 липня і не повернувся

Поліція розшукує 66-річного рівнянина, який три дні тому поїхав автомобілем ВАЗ на пасіку та зник. Легковик пенсіонера знайшли, а от місце перебування чоловіка лишається невідомим. Про це повідомила 8 липня пресслужба поліції Рівненської області.

Дочка зниклого розповіла правоохоронцям, що її батько Віктор Шкоропад поїхав з дому на пасіку автомобілем ВАЗ у суботу, 5 липня, близько 7:00. Відтоді чоловік не виходив на звʼязок.



«Наступного дня близько 03:35 на узбіччі траси поблизу села Ясининичі Рівненського району патрульні розшукали легковик. У салоні транспортного засобу виявили телефон зниклого. Водночас місце перебування 66-річного рівнянина досі невідоме», – зазначають у поліції.



Прикмети Віктора Шкоропада: зріст приблизно 160 см, середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. На момент зникнення був одягнений у сірі спортивні штани, сірий светр та чорні черевики. Може мати з собою паспорт і ключі.



Поліція звертається до мешканців Рівненщини: якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, повідомте за номерами телефонів: (0362) 67-92-02, 068-677-12-34, 068-067-55-68 або 102.