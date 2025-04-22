Дитину знайшли живою в сусідній області

На Тернопільщині поліцейські та рятувальники розшукали трирічну дівчинку, яка 10 км пройшла пішки лісом. Дитина вирушила в мандрівку до родичів, поки її мама та дідусь поралися по господарству. Дівчинку знайшли в сусідній Рівненській області.

У понеділок, 21 квітня до співробітників Кременецького райвідділу поліції звернувся 71-річний житель села Будки Почаївської громади. Його трирічна онука вийшла за межі подвір’я й попрямувала в бік лісу, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 22 квітня. Спочатку батьки та родичі безуспішно намагалися самостійно знайти дитину.

«До пошуків негайно долучилися поліцейські, рятувальники, а також десятки небайдужих мешканців. Завдяки злагодженим й оперативним діям усіх учасників пошуку вже о 18:35 дитину знайшли живою – між селами Круки та Копані Рівненської області. Попри свій вік, дівчинка самостійно подолала майже 10 кілометрів лісовими дорогами», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Правоохоронці з’ясували, що дитина пішла в ліс, бо добре знала цю стежку. Дівчинка з батьками часто ходила нею до родичів у сусідні села, тож вирішила теж цього разу навідатися до знайомих.

За даними поліції дитина не постраждала, її здоров’ю нічого не загрожує, вона вже перебуває з батьками. Правоохоронці закликають батьків постійно наглядайта за дітьми, особливо біля лісу, водойм, полів чи швидкісних трас. Також слід навчати малечу, що робити, якщо вона загубилась: не панікувати, залишатися на місці, звертатися за допомогою до дорослих, пояснювати, чому не можна залишати територію навіть на короткий час.