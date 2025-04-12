Софія Голинська та її бабуся-викрадачка Людимила Голинська

Поліцейські розшукують 8-річну Софію Голинську та її бабусю – 57-річну Людмилу Голинську, яка викрала дитину в матері й переховує з 2020 року. За інформацією поліції, дитина та викрадачка можуть перебувати у Чернівцях. Адвокат Алли Голинської, матері викраденої дитини, Сергій Резнічук у коментарі ZAXID.NET розповів, що за п'ять років вперше вдалось встановити, де переховують Софію Голинську.

«Інформація, яку опублікували поліцейські, є найсвіжішою, яку маємо. Дитину й бабусю виявили в Чернівцях тиждень тому. Поліцейським вдалось знайти актуальне на сьогодні фото. Дівчинку ми шукаємо п'ятий рік і вперше побачили, як вона виглядає після викрадення. До цього на розшукових фото дитині було 3,5 роки», – розповів Сергій Резнічук.

Поліцейські закликають всіх, хто володіє будь-якою інформацією про перебування дитини та жінки, повідомити в поліцію за номерами: (048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11. Або ж зателефонувати на спецлінію 102.

Адвокат Сергій Резніченко зазначив, що наразі поліцейські не розголошують, за яких умов встановили перебування дитини та отримали актуальне фото. Однак відомо, що Людмила Голинська з 2022 року перебувала з викраденою онучкою в Чернівцях, а до того – переховувала дитину в Києві.

«Коли тільки з'ясували, що місце перебування дитини викрито, то батько дівчинки та бабуся позбулися всіх засобів комунікації. Ми не розуміємо, чи вони досі переховуються в Чернівцях, чи покинули місто. Правоохоронці одразу вжили заходів з перекриття міста, однак немає додаткової інформації. Батька дитини розшукує ТЦК, тому йому б мало бути дуже важко виїхати з Чернівців», – зазначив Сергій Резніченко.

Що відомо про викрадення Софії Голинської

Сайт NGL.media у липні 2024 року опублікував розслідування «Викрадачі дітей», в якій розповів про жінок, у яких колишні чоловіки викрали дітей. Журналістам вдалось верифікувати список з 72 постраждалих жінок. До кожного з інцидентів причетна ГО «Батько має право», керівником якої є Олександр Швець. Організація впродовж дев'яти років допомагає чоловікам організовувати викрадення й переховування дітей, називаючи це юридичною допомогою.

Однією з постраждалих є Алла Голинська з містечка Балта на Одещині. У 2016 році вона одружилася з Вадимом, а у 2017 році народила Софію. Вперше Вадим побачив дитину через два місяці після її народження.

Голинські офіційно розлучилися 2020 року. Алла не була проти побачень батька з донькою. Попри це Вадим звернувся у службу у справах дітей й отримав визначені години для зустрічей. Під час однієї з прогулянок восени 2020 року він вивіз Софію у невідомому напрямку. У грудні 2020 року суд виніс рішення про «негайне повернення» дитини. Поліція оголосила у розшук Вадима Голинського за статтею про самоправство (ст. 356 КК) та невиконання рішення суду (ст. 382 КК). Його 56-річна матір Людмила Голинська перебуває у національному та міжнародному розшуку за викрадення людини (ст. 146 КК).

Вадим Голинський перебуває у розшуку МВС

Вадим Голинський отримував так звані юридичні консультації в ГО «Батько має право». Вже після викрадення дитини керівник організації Олександр Швець заявляв, що Софію ніколи не вдасться знайти.

«З моменту викрадення дитини голова організації не приховував, що володіє інформацією щодо проживання дитини. У своїх роликах на YouTube він переконував, що їх ніколи не знайдуть. Він не приховував, що знає, де дитина. Проте коли почалося більш прискіпливе ставлення до розшуку, організація перестала так відверто висвітлювати цю історію через можливість бути притягнутими до відповідальності за вчинення злочину групою осіб», – говорить у коментарі ZAXID.NET адвокат потерпілої Сергій Резнічук.

Додамо, що 48-річний голова ГО «Батько має право» Олександр Швець родом з Черкас. У 2010 році він одружився з 20-річною співачкою Дашею Медовою. Наступного року у них народилася донька Варя. Рідні та друзі Даші Медової розповіли журналістам NGL.media, що Швець знущався з неї. У 2015 році мати Швеця поміняла замки в квартирі й вигнала Дашу з донькою. Однак сам Швець заявив, що його дитину викрали й у серпні 2015 року зареєстрував громадську організацію «Батько має право». У 2018 році він заявив, що повернув доньку через суд. Через кілька тижнів після цього Даша Медова зникла безвісти. Вона досі перебуває в офіційному розшуку МВС.