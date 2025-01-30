Хлопець вийшов із дому із наплічником оливкового кольору

Поліція Львівщини оголосила у розшук 16-річного Давіда Кружиліна, який 25 січня вийшов із дому і досі не повернувся.

Як повідомили 30 січня в поліції, 16-річний Давід Кружилін жив у селі Нагуєвичі Дрогобицього рйону. 25 січня він із наплічником вийшов з дому в невідомому напрямку й до цього часу не повернувся. 29-січня його рідні звернулися в поліцію.

Серед основних прикмет хлопця – зріст – 165-170 см, худорлява статура, темне кучеряве волосся. У день зникнення був одягнений у чорну куртку, темно-синій спортивний костюм, сірі кросівки, із собою мав рюкзак оливкового кольору.

Усіх, хто знає, де може перебувати хлопець, просять звертатися на спеціальну лінію 102 або за номерами телефону: (03244) 2 37 02, (067) 334 10 30.