ДТП трапилась 29 січня на трасі між селами Чаниж та Переволочна

На Львівщині водій Range Rover наїхав на 51-річу велосипедистку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Як повідомила пресслужба поліції, ДТП трапилась 29 січня, близько 14:10, на трасі між селами Чаниж та Переволочна Золочівського району. Правоохоронці повередньо встановили, що автомобіль Range Rover, за кермом якого був 41-річний мешканець одного з сіл району, наїхав на 51-річну велосипедистку. Від отриманих травм велосипедистка загинула на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.