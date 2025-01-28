Бродівський районний суд Львівщини виніс вирок водію ВАЗу за вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані. Йому призначили 3 роки тюрми із забороною керувати транспортними засобами 5 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, аварія сталась 18 травня 2024 року на перехресті у Бродах. Водій ВАЗ 2110 (Лада) із причепом не дав перевагу в русі мотоциклу Tekken, що призвело до ДТП. Від отриманих травм мотоцикліст помер у реанімації. Щодо водія легковика Віктора Бендюка поліція порушила кримінальну справу, встановлено, що він вчинив ДТП у нетверезому стані.

У суді обвинувачений визнав свою провину та підтвердив, що наближаючись до перехрестя виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом. Він визнав, що був у стані алкогольного сп’яніння, але зазначив, що спиртне вживав не у день ДТП, а напередодні. Обвинувачений розповів, що відшкодував родичу загиблого 6 тис. доларів та шкодує про вчинене. Зазначив, що на його утриманні перебуває матір, а також він доглядає брата з інвалідністю.

Цю справу розглянула суддя Тетяна Войтюк, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона врахувала каяття та дані про обвинуваченого, визнала його винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши покарання – 3 роки тюрми із забороною керувати транспортними засобами 5 років. Вирок ще можна оскаржити.