У квітні 2024 року Володимир Майбоженко п'яний збив чотирьох людей

У понеділок, 27 січня, Броварський міський районний суд виніс вирок колишньому очільнику РВА Володимиру Майбоженку, який у квітні 2024 року у нетверезому стані збив чотирьох людей. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що захисник Майбоженка подав до суду угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони домовились про призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

Відтак суд призначив Володимиру Майбоженку покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Крім того, Майбоженко має сплатити 31 432 грн процесуальних витрат на судові експертизи. За даними Brovarymedia, відповідне рішення ухвалила суддя Тетяна Василенко.

У Київській обласній прокуратурі заявили, що не погоджуються з вироком та подаватимуть апеліцію, оскільки немає пістав для призначення обвинувачиному більш м’якого покарання.

«Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу України [...] Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року тодішній голова районної військової адміністрації у Броварах Володимир Майбоженко, перебуваючи за кермом власного авто Volvo, врізався у натовп. Внаслідок ДТП четверо людей отримали тяжкі травми. На місці події поліцейські встановили, що посадовцеь перебував у нетверезому стані. Драгер показав, що у крові Володимира Майбоженка 2,31 проміле алкоголю.

27 квітня Шевченківський суд Києва обрав ексочільнику РВА у Броварах запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сктроком на два місяці.

4 вересня під час Броварський міський районний суд звільнив Володимира Майбоженка з-під варти під особисте зобов’язання. Тоді повідомлялось, що обвинувачений відшкодував збитки двом з чотирьох постраждалих внаслідок ДТП. Майбоженко просив звільнити його з-під варти, щоб заробити на компенсацію збитків ще двом травмованим внаслідок аварії.