Володимира Майбоженка звільнили з-під варти

У середу, 4 вересня, Броварський міський районний суд звільнив з-під варти колишнього очільника РВА Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року нетверезий наїхав на натовп. Про це повідомила «Трибуна-Бровари».

Зазначається, що Володимир Майбоженко визнав свою провину у скоєнні ДТП та заявив, що компенсував гроші на лікування двом із чотирьох постраждалих. Водночас постраждалі мати та донька заявили, що не отримували жодних грошей. Вони самостійно оплатили лікування та реабілітацію. Підозрюваний пояснив це тим, що наразі він безробітний і отримує лише пенсію.

Володимир Майбоженко просив суд звільнити його з-під варти, щоб повністю відшкодувати постраждалим гроші на лікування та реабілітацію. Врешті суддя ухвалила рішення звільнити підозрюваного з-під варти під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, 26 квітня, голова районної військової адміністрації у Броварах Володимир Майбоженко перебуваючи напідпитку влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали тяжкі травми. На місці події поліцейські встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у крові Володимира Майбоженка 2,31 проміле алкоголю.